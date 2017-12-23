Uşak’ta henüz 18 yaşında olan bir genç anne ve babasını av tüfeği ile vurduktan aynı tüfekle kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, Uşak Kemalöz Mahallesinde dün gece bir evde meydana geldi. 18 yaşında olduğu öğrenilen Fatih Metin isimli gencin anne ve babasını av tüfeği ile vurduktan sonra aynı tüfekle kendi kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi.

POLİSLER KAPIYI ÇİLİNGİRLE AÇTI

Evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı ve komşularının evden gelen sesleri duydukları ancak aile içinde tartışma yaşandığı için müdahale etmedikleri öğrenildi. Komşulardan alınan bilgilerde, aile içinde sık sık bu kavgaların meydana geldiği sürekli olarak evden gürültü seslerinin duyulduğu belirtildi. Yaşanan olayın üstünden 1 gün geçtikten sonra ailenin eve gelen yakınları kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evin kapısını çilingir çağırarak açtıkları ve evde 3 cesetle karşılaştıkları öğrenildi. Olay yerini güvenlik şeridi altına alan polis ekiplerinin soruşturma başlattığı ve evde yaptıkları inceleme sonrasında cesetleri Uşak Devlet Hastanesi morguna sevk ettikleri öğrenildi.

İL DIŞINDA YAŞAYAN BİR OĞULLARI DAHA VAR

Diğer yandan ailenin yakınlarından alınan bilgilerde, Metin ailesinin il dışında üniversite okumakta olan bir oğulları daha olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.