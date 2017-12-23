Yaklaşık 12 gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeleri devam eden 2018 yılı bütçesi TBMM’den geçti. Tasarının toplamda 305 oyla kabul edildiği öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaklaşık 12 gündür devam eden 2018 yılı bütçe görüşmelerinin sonuna gelindi. Bütçe görüşmelerinin toplamda 305 oyla kabul edildiği öğrenildi.

12 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 12 gün önce başlayan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi. Bütçe tasarısı görüşmelerinin ardından tasarının TBMM’deki 305 oyla kabul edildiği öğrenildi. Oylamanın ardından kürsüye çıkarak açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına Kudüs için BM’ye sunulan tasarıya onay veren ülkelere teşekkür ederek başladı.

‘TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ OLMASI MAZLUMLARIN GÜÇLÜ OLMASI DEMEKTİR’

Kürsüye çıkarak konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Kudüs için oldukça hassas davrandığını ve büyük gayret gösterdiğini belirtti. Kudüs tasarısına onay veren ülkelere teşekkür eden Yıldırım, Türkiye’nin her zaman güçlü olması gerektiğinin altını çizerek, ‘Türkiye, Filistin demektir, Kudüs demektir, Arakan demektir, Somali demektir, Yemen demektir.’ şeklinde ifadelerde bulunarak Türkiye’nin güçlü olmasının mazlumların güçlü olması demek olduğunu söyleyerek Kudüs meselesine değindi.

‘ÜLKEMİZ ADINA HAYIRLI OLSUN’

TBMM’de 12 gündür gerçekleşen bütçe tasarısı görüşmelerinin ardından 305 oyla kabul edilen 2018 Yılı bütçe kanunu tasarısının kabul edilmesiyle ilgili de konuşan Yıldırım, TBMM’de onaylanan tasarının ülke adına hayırlı olmasını diledi.