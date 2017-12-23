Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari’de Kürtçe pankartlar ve büyük coşkuyla karşılandı. Hakkari halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kürtçe pankartlar açarak, ‘Dünyanın rehberi Cumhurbaşkanımız Hakkari’ye hoş geldiniz.’ yazılı pankart dikkatlerden kaçmadı.

AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi için Hakkari’ye gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük coşkuyla karşılandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ziyarette Erdoğan’ın katılacağı Kongre salonunun çevresinde sıkı bir tedbir alındı. Salona gelen vatandaşların hepsinin üstü tek tek aranırken spor salonuna çıkan tüm yolların güvenlik bariyerleri ile kapatıldığı görüldü.

KÜRTÇE PANKARTLAR AÇTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı spor salonuna çeşitli pankartlar asılırken aralarında Kürtçe pankartların olması da dikkat çekti. Kürtçe yazılı pankartlarda ‘Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Hakkari’ye hoş geldiniz’, ‘Sen yürüyeceksin, gençlerde senin arkandan yürüyecek’ gibi çok sayıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü dolu sözlerin yer aldığı pankartlar dikkatlerden kaçmadı.

HAKKARİ’YE MÜJDE

Hakkari AK Parti İl Kongresi’nde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik sebebiyle yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağını duyurdu. Önümüzdeki bahardan itibaren uzun bir süredir yasak olan yaylaların kalkacağını ancak güvenlik önlemlerinin son bulmayacağını belirtti. Aynı zamanda yayla yasağını kaldıracaklarını söyleyen Erdoğan, vatandaşlardan yaylalara her zaman sahip çıkmalarını Hakkari halkının güvenliğinin her zaman sağlanacağını söyleyerek Hakkarilere müjdeyi verdi.