Uludağ’da yoğun şekilde etkili olmaya başlayan kar yağışı yolların kapanmasına ve araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Araçların yolda kalmasından faydalanan zincir satıcıları adeta bayram etti.

Uludağ’da yoğun bir şekilde etkili olmaya başlayan kar yağışı bölgeyi esir aldı. Kar yağışı nedeniyle giriş çıkış yollarının kapandığı ve hafta sonunda tatil için Uludağ’a gelen vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Alınan bilgilere göre, bölgede kar kalınlığı 63 santimetreye kadar ulaştı.

YOLLAR KAPANDI, ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Hafta sonu tatili olması nedeniyle kışın en çok tercih edilen tatil merkezi olan Uludağ, adeta akına uğradı. Tatilciler sabah erken saatlerde Uludağ’a giriş yaparken gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yollar vatandaşlara oldukça zor zamanlar yaşattı. Birçok sürücü yollarda kalırken araçlar kar nedeniyle ilerleyemedi.

KAR YAĞIŞI ZİNCİR SATICILARINA YARADI

Uludağ giriş çıkışlarında kar nedeniyle araçları ilerlemeyen ve yolda kalan sürücüler araç lastiklerine zincir takmak için büyük çaba harcadı. Bu esnada bölgedeki zincir satıcıları araç sürücülerine 80 liradan zincir satarken takma işlemini de içine kattıklarında bir araçtan 110 lira kazandı. Bölgede kontrol yapan jandarma ekiplerinin de araç lastikleri zincirsiz olan sürücüleri direkt olarak geri çevirdi. Zincir satıcıları günün en karlı çıkan tarafı oldu.