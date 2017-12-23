FETÖPDY firarisi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz’ün trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşının cenaze töreninde tabutunun üstüne konan havluda yazan yazı herkesi şaşkına çevirdi. Havluda, ‘Düğünümüze hoş geldiniz’ yazıyordu.

FETÖPDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan ve firari olan Adil Öksüz’ün arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Düzce’de D-100 Karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek istediği sıralarda bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybeden 57 yaşındaki Prof. Dr. Hüdaverdi Adam’ın cenaze törenine tabutunun başına konulan havlunun üzerinde yazan yazı damga vurdu.

‘DÜĞÜNÜMÜZE HOŞ GELDİNİZ’

57 yaşında hayatını kaybeden ve FETÖPDY soruşturması kapsamında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı operasyonda gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılan Hüdaverdi Adam’ın Kent Merkezinde kılınan cenaze namazı sırasında tabutunun başucuna konan havlu cenazeye katılan herkesi şoka uğrattı. Yakınlarının ve eğitim camiasının akın ettiği cenazede Hüdaverdi Adam’ın taziyeleri kabul eden yakınlarının tabutun başına örttüğü havluda ‘Düğünümüze hoş geldiniz’ yazısı dikkat çekti. Cenaze töreni boyunca tabutun başucunda duran havlu cenaze törenine damga vurdu. Cenaze namazının kılınmasının ardından dikkat çeken havlunun tabut üzerinden alındığı görüldü. Prof. Dr. Hüdaverdi Adam’ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Serdivan Meşeli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde herkesin dikkatini çeken havlu için hiçbir açıklama gelmedi.