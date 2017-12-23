Star TV ekranlarında Ana Haber Bülteni sunuculuğu yapan ünlü spiker Nazlı Çelik, gönlünü yakışıklı oyuncu Engin Öztürk’e kaptırdı.

Ana Haber Bültenlerinin vazgeçilmez ismi Nazlı Çelik iş hayatında yakaladığı başarıyla isminden oldukça söz ettirirken aşk hayatında da mutluluğu buldu. 2015 yılında dünya evine girdiği Serdar Bilgili’den boşanan Çelik, ayrılıktan 6 ay sonra eski kocasıyla tekrar barışmış ancak bu ilişki yine dikiş tutmamıştı. Çelik, son dönemlerde magazin gündemlerinde gönlünü başarılı oyuncu Engin Öztürk’e kaptırdığı dedikoduları ile anılıyor.

AŞK DEDİKODULARI DOĞRU MU?

Alınan bilgilere göre, gittikleri dövüş kulübünde tanışan Nazlı Çelik ve Engin Öztürk’ün sık sık bir araya geldikleri ve aralarının her geçen gün daha samimi bir yakınlaşma yaşandığı iddia edildi.

9 YAŞ BÜYÜK

Öte yandan 40 yaşında olan ünlü spiker Nazlı Çelik’in adının aşk dedikoduları ile anıldığı 31 yaşındaki Engin Öztürk ile arasında 9 yaş olması dikkatlerden kaçmazken henüz Nazlı Çelik’in henüz Öztürk’ün Instagram’dan takibe almadığı ancak birçok fotoğrafını beğendiği görüldü. Henüz aşk iddialarına yanıt vermeyen Nazlı Çelik’in gizemli tavrının da dedikoduları doğrular niteliğinde olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda aşk dedikodularına ünlü oyuncu Engin Öztürk’ten de bir açıklama gelmedi. Her iki tarafta aşk iddiaları hakkında sessizliğinikorurken Nazlı Çelik’in beğendiği fotoğraflar dedikoduların armasına neden oluyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com