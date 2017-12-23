ABD’de ünlü girişimci Elon Musk tarafından Kaliforniya’dan fırlatılan Falcon-9 roketi Amerikalılar tarafından uzaylı sanılarak polise ihbar edildi. Gökyüzünde görülen roket herkese büyük korku yaşattı.

ABD’nin Los Angeles şehrinde ünlü girişimci Elon Musk tarafından Kaliforniya’dan fırlatılan Falcon-9 roketini gören vatandaşlar roketi ufo sanarak telefonlarına sarıldı ve polise haber verdi.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü girişimci Elon Musk tarafından Kaliforniya’dan fırlatılan Falcon-9 roketi ABD’nin Los Angeles şehrinde gökyüzünde görüldü. Vatandaşlar roketi uzaylı sandı ve polise ihbar etti. Kentteki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayın ardından ABD’li yetkililerden durum hakkında açıklama geldi. Fakat vatandaşları bu açıklamalar bile tatmin etmedi. Fırlatılan ve ufo sanılan roket Los Angeles semalarını aydınlatırken sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu.

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Fırlatılan roketin gökyüzündeki tırmanışı esnasında gökyüzünün aydınlandığı görülürken roketle ilgili bir bilgisi olmayan vatandaşların yaşadığı panik amatör kameralara yansıdı. Bazı vatandaşların ‘Uzaylı faaliyetleri var’ şeklinde ifadelerle polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Vatandaşların hepsinin yayılan ışığın bir ufo olduğunu iddia ettiği ve Amerika’nın ünlü şarkıcısı Demi Lovato’nun bile gökyüzünde görülen ışığın kesinlikle bir ufo olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Öte yandan füzeyi fırlatan Elon Musk’unda vatandaşların gökyüzünde ufo gördüklerini iddia etmeleri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda olaya esprili yaklaştığı ve ‘Işıklar Kuzey Kore yapımı nükleer ufo’ notunu düştüğü görüldü.