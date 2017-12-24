Çıplak ayakla toprağa basmak sağlık açısından birçok derde deva. Son zamanların en sık rahatsızlıklarından olan enfeksiyonel hastalıklar ve çeşitli kanser türlerine kadar hastalıklardan korunmaya yardımcı olan bu uygulama çoğu kişi tarafından bilinmiyor. İşte çıplak ayakla toprağa basmanın bin bir derde devası…

Herkes çıplak ayakla toprağa basmanın vücuttaki elektrik potansiyelini dengelemek için birebir olduğunu biliyor ancak birçok hastalığı da ortadan kaldırdığı yönünü bilen insan sayısı oldukça az. Özelliklede don dönemlerde artan kanser hastalıkları ve enfeksiyonel rahatsızlıkların önüne geçen bu uygulamanın birçok derde devası bulunuyor.

KANSER VE ROMETİZMANIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Çağımızın en yaygın hastalıklarından olan ve çoğu ölümle sonuçlanan kanser hastalıklarından romatizma rahatsızlıklarına birebir gelen çıplak ayakla toprağa basma astım hastalarına da faydalıdır. Yalın ayak şekilde toprağa bastığınızda bu rahatsızlıklara sebebiyet veren enflamasyonu vücudunuzdan kolayca atarak hastalık riskini de azaltabilirsiniz.

DİYABET HASTALARINA DA ÖNERİLİYOR

Çocuklar ve yetişkinlerde sıklıkla görülen diyabet rahatsızlığının da toprakla az temasa geçilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda çocuk ve yetişkinlerde görülebilen diyabet rahatsızlığının topraklama sonucunda ortaya çıkan 2 çeşidinin topraklama ile temasa geçilmemesinden kaynaklandığı bu yüzden özellikle de çocukların sık sık yalın ayak toprakla temas ettirilmeleri gerektiği belirtiliyor. Aynı zamanda kadınların kullandığı doğum kontrol haplarının aşırı miktarda kullanılması sonucunda zeta potansiyelinin artış gösterdiği bunun da kalp krizi riskini arttırdığı belirlenmiş ve sık şekilde doğum kontrol hapı kullanan kadınların toprakla temas etmelerinin zeta potansiyelini nötr hale getirerek kalp krizi riskinin de önüne geçeceği belirtilmiştir.