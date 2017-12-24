Türkiye’nin genç yıldızlarından Hande Erçel, oyunculukta gösterdiği başarıyla dizilerin vazgeçilmez ismi haline geldi. Daha önce katıldığı güzellik yarışmalarında yüzü gülmeyen güzel oyuncunun yıldızı oyunculukta parladı.

Son zamanların parlayan yıldızları arasında yer alan ve birçok dizinin aranan ismi olan ünlü oyuncu Hande Erçel’in daha önce katıldığı güzellik yarışmalarında bir türlü başarıyı elde edemediği öğrenildi. İşte Hande Erçel’in güzellik yarışmasından oyunculuğa uzanan hikayesi…

KAMERA KARŞISINA GÜZELLİK YARIŞMALARIYLA GEÇTİ

24 Kasım 1993 doğumlu olan genç oyuncu Hande Erçel, Bandırma’da dünyaya geldi ve eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde gördü. Oyunculuk öncesinde ilk kez güzellik yarışmalarıyla kamera karşısına geçti ve adını bu yarışmalarla duyurdu. Fakat katıldığı bu yarışmalarda başarılı olamayan güzel oyuncu daha sonra dizilerde rol alarak Türkiye’nin genç ve başarılı yetenekleri arasında yer aldı.

AZERBAYCAN’DA İKİNCİ OLDU

İlk olarak doğduğu yer olan Bandırma’da katıldığı güzellik yarışmasında kamera karşısına geçen genç oyuncu daha sonra 2012 yılında Azerbaycan’da düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı fakat her iki yarışmada da istediği başarıyı elde edemedi.

YILDIZI DİZİLERDE PARLADI

İlk olarak 2013 yılında yayınlanan ‘Tatar Ramazan’ isimli dizide küçük bir rol üstlenen Erçel, bunun hemen ardından ‘Çalıkuşu’ dizisinde de küçük bir rol üstlendi. Daha sonra ‘Çılgın Dershane Üniversite’ filminde boy gösteren genç oyuncu asıl başarısını Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Güneşin Kızları’ adlı dizide yakaladı. Bu dizi sonrasında yıldızı parlayan Erçel dizi biter bitmez ‘Aşk Laftan Anlamaz’ adlı dizide başrol oynadı. Genç oyuncu Hande Erçel şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Siyah İnci’ dizisinde Tolgahan Sayışman ile başrol üstleniyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com