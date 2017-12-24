Geride bıraktığımız aylarda FETÖPDY sanığının mahkemeye getirildiğinde üzerinde ‘Hero’ yazılı Türkçe anlamı ‘Kahraman’ olan tişört giymesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye basmış ve artık darbecilerin tek tip kıyafet giyeceğini duyurmuştu. Anayasal düzene ve bu suçun işleyişine karşı suç işleyen cezaevi tutuklu ve hükümlülerinin artık duruşmaya çıkarken badem kurusu ve gri tulumlar giyeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla OHAL kapsamında çıkartılan kararda Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan yargılanan cezaevi tutuklu ve hükümlülerin bundan sonra duruşmalara tek tip kıyafetle getirilmelerine karar verilirken, sanıkların badem kurusu ve gri tulumlarla duruşmaya çıkacakları belirlendi.

BADEM KURUSU VE GRİ TULUM GİYECEKLER

Alınan kararda, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Anayasa’nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçlularının duruşmaya getirilirken badem kurusu tulum giymelerine karar verilirken, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve Meclisin mevcut görevlerini kısmen veya tamamen yapmasına engellemeye teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan’ ve ‘Cumhurbaşkanına suikast ve silahlı saldırı’ suçlularının duruşmaya getirilirken gri renk tulum giymelerine karar verildiği açıklandı. Öte yandan kadın hükümlülerin duruşmaya getirilirken giysilerinin tulum olmayacağı ve çıkarılan bu kararın kadın ve çocuk hükümlülerde uygulanmayacağı da belirtildi. Kadın ve çocuk hükümlülerin duruşmaya getirilirken hangi tip kıyafet giyecekleri kararının yaklaşık 1 aya kadar belirlenmesi bekleniyor.