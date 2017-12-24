Son zamanların en çok tartışılan konuları arasında yer alan taşeron işçilere kadro tasarısı KHK gündemine girdi. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yaptığı açıklamada, yaklaşık 450 bin taşeron işçinin sürekli kadroya geçeceği duyuruldu.

Çalışma Bakanı Jülide Sareroğlu, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamasında 450 bin taşeron işçinin kadroya alınması konusuna değinen Sarıeoğlu, 4 aşamalı çalışma yapıldığını ve Mahalli idare birlikleri, kamuda çalışan mevsimlik işçi, özelleştirme ile gelen işçilerle ilgili bir paket hazırlandığını duyuran Sarıeroğlu, merkezi bütçe ile düzenlemelerin kabul edildiğini belirtti.

‘450 BİN KİŞİ SÜREKLİ KADRODA OLACAK’

Bakan Jülide Sarıeroğlu, düzenleme kapsamında yaklaşık 450 bin kişinin şartsız ve yaş kriteri olmadan sürekli kadroya alınacağını ve eleme anlamı taşımayacaklarını duyurdu. Yalnızca emekli olanlar dışında 450 bin kişiye sınav gerçekleştirileceğini söyleyen Sarıeroğlu, tüm çalışanların kadrolu işçi olarak 4 D statüsünde istihdamının sağlanacağını söyledi. Sınavın sadece mevcut düzenleme amaçlı olacağını içinde eleme amacı güdülmediğini de ifadelerine ekledi. Mevcut olarak 140 bin işçi çalıştığını söyleyen Sarıeroğlu, kendilerinin 450 bin işçiyi direkt olarak kadroya alacaklarını ve bu çalışmanın oldukça büyük ve önemli bir çalışma olacağını söyledi.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Herkesin merak ettiği sorulardan biri de taşeron işçilere kadro düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği. Bu konu hakkında da açıklama yapan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya alınması için yapılacak olan sınava hazırlık amaçlı taşeron sınavına hazırlık kurslarının açıldığını fakat işçilerin bu kurslara gitmemeleri gerektiğini söyledi. İşçilerin yalnızca yaptıkları işle alakalı sınava tabi tutulacağını söyleyen Sarıeroğlu, düzenlemenin 2 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe gireceğini ve işçilerin başvurularının alınmaya başlayacağını aktardı.