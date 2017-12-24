Ünlü şarkıcı Fatih Ürek tam24 yıl önceki haliyle herkesi şaşırttı. ‘Yaktı Yaktı’ albümünde yer alan kapak fotoğrafındaki resmiyle sosyal medyanın diline düşen Ürek’in bu fotoğrafı sayfalarda dolaşmaya başladı.

Seneler önce çıkarttığı bir albüm kapağındaki resmiyle herkesi şaşkına çeviren Fatih Ürek’in yıllar içindeki değişimi bir kez daha gözler önüne serildi. Tam 24 yıl önce çıkarttığı ‘Yaktı Yaktı’ albümündeki kapak fotoğrafında adeta bambaşka biri olan Fatih Ürek, 24 yılın ardından yaşadığı değişimle sosyal medyanın gündem konusu oldu.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

24 yıl önceki hali ve şimdiki hali arasında dağlar kadar fark bulunan Fatih Ürek’in seneler içindeki değişimi sosyal medyada binlerce yorum alırken seneler önceki fotoğrafta dudağındaki kırmızı ruj ve saç stiliyle dillere düşen ünlü şarkıcının bu fotoğrafı sinlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmaya başladı. Şimdilerde kilo veren ve değiştirdiği stili ile bambaşka biri haline gelen Ürek, çıkardığı yeni albümü ve farklı stili ile de magazin gündemlerine gelmeyi başarmıştı.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Yaşadığı değişimle binlerce sosyal medya kullanıcısını şaşırtan Fatih Ürek’in yıllar öncesine ait olan ve yeniden ortaya çıkan fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı. Kullanıcılar Fatih Ürek’in önceki ve sonraki halini kıyaslayarak yorumlar yaparken ünlü şarkıcının bu fotoğrafı günün en çok konuşulan konusu oldu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com