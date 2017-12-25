Magazin dünyası 2017 yılı ünlüler dünyasında arka arkaya patlayan bombalar ve skandalların gün yüzüne çıktığı bir yıl oldu. İşte 2017 yılında en çok şaşırtan ve üzen magazin haberleri…

2017 yılında birçok magazin bombası arka arkaya geldi ve ünlü isimlerin özel hayatları tüm çıplaklığıyla medyaya döküldü. Televizyon dünyasının en çok tanınan isimleri hakkında çıkan skandal iddialar ve ünlü isimlerin şok eden isimleri bu yıla damga vurdu.

VATAN ŞAŞMAZ CİNAYETİ

Hiç kuşkusuz ki 2017 yılı geride kalırken bu yıla damga vuran en bomba haber Vatan Şaşmaz’ın cinayete kurban gitmesi oldu. 27 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş’ta yer alan bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz, magazin manşetlerinin ilk sıralarında yer aldı ve en çok konuşulan isim oldu.

MURAT BAŞOĞLU’NUN YEĞENİYLE SKANDAL AŞKI

Öte yandan magazin dünyasına büyük bir skandal olarak düşen Murat Başoğlu ve yeğeninin aşkı günlerce magazin gündemlerini meşgul eden konu oldu. Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu ile aşk yaşadığı iddiaları Aile Bakanlığını bile harekete geçirmişti.

İBRAHİM ERKAL’IN ACI ÖLÜMÜ

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal’ın 11 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetmesi herkesi büyük yasa boğmuştu. Evinin otoparkında beyin kanaması geçirdikten sonra hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü şarkıcının acı ölümü sevenlerini ve tüm magazin dünyasını derinden üzmüştü.

ADRİANA LİMA VE METİN HARA AŞKI

2017 yılında güzel aşk haberleri de alındı. Dünyanın hayran olduğu ünlü model Adriana Lima ve Türk yazar Metin Hara’nın aşk haberleri magazin dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. İkilinin aşkı hala devam ediyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com