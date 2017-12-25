Yeni çıkarılan KHK yasasını eleştiren ve kaygılı olduğunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamalarına tepki gösteren MHP Lideri Devlet Bahçeli, ‘Vahme kapılmış zihniyetler’ sözleriyle Abdullah Gül’e gönderme yaptı.

Son çıkarılan 696 sayılı KHK’da "Darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" şeklinde ifadelere yer verilmişti. Çıkarılan bu karar siyasetçi ve hukukçunun gündeminde olmuş ve eleştirilere yol açmıştı.

ABDULLAH GÜL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son çıkarılan KHK ile ilgili yorum yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnenler için çıkarılan ve yargılamalarını engelleyen bu kararın ‘Yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık kaygı verici’ şeklinde ifadelerle yasayı eleştirmişti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN ABDULLAH GÜL’E TEPKİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli yeni çıkarılan KHK kararı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı ve açıklamalarında Abdullah Gül’ü de hedef aldı. İnsanların 15 Temmuz hain gecede kafalarına sıkıldığını, iç savaş çıkarılmaya çalışıldığını militarist bir toplum ve devlet yaratılmaya çalışıldığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer siyasetçilerin yaptığı bu açıklamaları endişeyle takip ettiğini söyledi. ‘Ben bu vehme kapılmış zihniyetleri endişeyle takip ediyorum’ diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Gül’e göndermede bulundu.