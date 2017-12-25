İstanbul’da Saç ekimi yaptırmak isteyen bir genç kafa derisinde çıkan ‘Keloid’ adı verilen yara izleri sonrasında bunalıma girdi. Hayatı tamamen kabusa dönen gencin saç ekimi yaptırmak istediği firmayı şikayet etti.

29 yaşında Muhasebecilik yapan Samet Yıldız isimli bir genç saçlarında daha iyi bir görünüme kavuşmak için İstanbul Üsküdar’da yer alan bir alış veriş merkezinde ünlü bir ismin çalıştığı firmaya başvurarak saç ekimi yaptırmak istedi. Yaşadığı olay sonrasında büyük bir bunalım geçirdiği öğrenilen gencin kafasını gören herkesin bir kez daha baktığını ve küçük çocukların kendisinden korkarak kaçtığını söyledi. Psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını söyleyen Yıldız, söz konusu firmayı şikayet etti.

DERİSİNDE YARALAR ÇIKTI

Saçlarına daha iyi bir görünüm katmak isteyen Yıldız’ın saç ekimi yaptırmak istediği firmada saçlarına yapılan işlem sonrasında kafa derisinde yanmalar başladığı ve kısa sürede saç derisinde kabuklanmalar oluştuğu öğrenildi. Hemen işlemi yaptırdığı firmaya durumu bildiren gence firma yetkililerinin durumun normal olduğunu ve bir süre beklemesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Kafa derisinde yanıklar oluşan gencin bir süre geçtikten sonra saç ekim işlemi yapılan bölgelerinde şişlikler meydana geldiği öğrenildi. Yeniden firmaya başvuran Yıldız’ın tekrar kendisine bu durumun geçici olduğunu ve düzeleceği yanıtını aldığı bilgisi alındı. Fakat gencin başka bir hastaneye durumla ilgili başvurması üzerine kafa derisinde ‘Keloid’ hastalığının meydana geldiği tespit edildi.

ŞİKAYET ETTİ

Samet Yıldız’ın yaşadığı rahatsızlık sonucunda kafa derisinde ‘Keloid’ çıktığı teşhisinin ardından savcılığa koşan Yıldız, maddi ve manevi zarara uğradığını ve psikolojik bunalıma girdiğini söyleyerek suç dilekçesi verdiği öğrenildi.