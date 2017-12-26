İzdivaç programlarının gözde damat adayları arasında yer alan Gürcistanlı damat adayı George Khotivari’nin kanserden öldüğü öğrenilmiş ve bu ölüm haberi büyük gündem yaratmıştı. Fakat ünlü damat adayının kanserden değil AIDS hastalığından öldüğü belirlendi.

İzdivaç programlarıyla ünlenen Gürcü damat adayı George Khotivari’nin kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybettiği bilgisi manşetlerde yerini almış ve büyük şoka uğratmıştı. Fakat izdivaç programlarının meşhur damat adayı Khotivari’nin kanserden değil AIDS hastalığından öldüğü öğrenildi.

SON OLARAK SEDA SAYAN’IN PROGRAMINA ÇIKMIŞTI

İlk olarak 2012 yılında katıldığı bir izdivaç programında meşhur olan Gürcistanlı damat adayı Khotivari daha sonrada farklı kanallarda yayınlanan birçok izdivaç programına katılmış ve birçok talibi arasından kendisine uygun olan aşkı bulmaya çalışmıştı. Son olarak Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın izdivaç programında izleyici karşısına çıkan Khotivari’nin cinsel içerikli birkaç filmde de oynadığı ortaya çıktı.

ÖLÜM SEBEBİ AIDS’MİŞ

Geride bıraktığımız günlerde kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden ünlü damat adayı George Khotivari’nin yakınlarından alınan bilgilerde, ilk olarak sol kulağının arkasında lezyon ulaştığı ve acilen hastaneye gittiğinde kendisine kan tahlili yaptığı ve damat adayının AIDS hastası olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Özel hayatında hastalığından dolayı büyük zorlandığı öğrenilen ünlü damat adayının birkaç defa da intihara kalkıştığı ve vücudunda döküntüler meydana geldiği kilosunun 30’lara kadar düştüğü öğrenildi.

BERABER OLDUĞU KADINLAR TEHLİKES ALTINDA

Öte yandan meşhur damat adayı Khotiva’nın Muğla Fethiye ilçesinde yüzlerce kadınla birlikte olduğu ve birlikte olduğu yüzlerce kadına da AIDS hastalığı bulaşmış olabileceği belirtildi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com