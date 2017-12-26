İngiltere’de 22 yaşındaki Emmel Lewis isimli genç kadının lise yıllarında anoreksi hastalığına yakalanması sonrasında hayatı bir anda karardı. 32 kiloya kadar düşen ve kemikleri sayılacak hale gelen genç kadının eski sağlığına ve kilosuna kavuşmasında en büyük etkenin Instagram olduğu öğrenildi.

İngiltere Huddersfield şehrinde hayatını sürdüren 22 yaşındaki Emmel, henüz 15 yaşında bir lise öğrencisiyken anoreksik hastalığına yakalandı. Git gide kilo kaybeden ve 32 kiloya kadar düşen genç kadın ölümün kıyısından Instagram’da kendisinin yaşadığı duruma benzer birçok hikaye görerek eski sağlığına kavuştu.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Şu anda 22 yaşında olan genç kadının 15 yaşında yakalandığı anoreksi hastalığı sonrasında kendisini yağlı, şişko ve çirkin bir kız olarak görmeye başladığı ve sürekli kilo verme ihtiyacı duyduğunu söylediği öğrenildi. Girdiği diyetler yüzünden tam 7 kez hastanelik olan genç kadın son olarak 32 kiloya kadar düşmüş ve ölümün kıyısından dönmüş.

AŞK HAYATINDAKİ MUTSUZLUĞU KİLOLARINA BAĞLIYORDU

Öte yandan çevresindeki tüm arkadaşlarının kendisine sık sık kilolu olduğunu söylediği ve aşk hayatında mutsuz olduğunu hayatına aşmak istediği erkeği bir türlü bulamadığını ve tüm bunları kilolarına bağladığı öğrenilen genç kadının sürekli spor yaptığı ve yemek yemeyi tamamen kestiği öğrenildi. Verdiği aşırı kilolar sonrasında bir deri bir kemik kalan kadının o yıllarda sadece çocuk kıyafetlerinin içine girebildiğini söylüyor.

INSTAGRAM SAYESİNDE İYİLEŞMİŞ

Kendisinin oldukça zor dönemlerden geçtiğini ve ölümün kıyısından döndüğünü söyleyen Emmel, yaşadıklarını atlatmak için dönüm noktasının Instagram olduğunu ve kendisiyle aynı hastalığı yaşayan kişilerin hikayelerini okuduktan sonra yeniden eski sağlığına ve kilosuna kavuşmuş.