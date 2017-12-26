TV8’in sevilen yemek yarışması Yemekteyiz’in yeni haftasında ikinci gün yarışmacısı Hasan Bey olacak. Hasan Bey, rakipleri için en özel ve en güzel yemekleri hazırlayarak onlara yemeklerini beğendirmek için çabalayacak. Peki, Yemekteyiz 26 Aralık 2017 Hasan Beyin evinde neler yaşanacak? Hasan Bey rakiplerine nasıl ir menü sunacak?

Hasan Bey gün sonunda rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar…

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz’in ikinci gün yarışmacısı Hasan Bey. Hasan Bey bugün rakipleri için en leziz yemeklerini hazırlamak ve rakiplerinin yemeklerini beğenmesi için çabalayacak. Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz’in 26 Aralık 2017 82. Bölümünde neler yaşanacağı ve tüm detaylar bugün yayınlanacak yeni bölümde…

Detaylar Gelecek…

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com