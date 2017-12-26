Altın fiyatlarında her geçen gün yavaş yavaş ilerleyen dengelenme bugünde devam ediyor. Son dönemlerinin en sakin zamanlarını yaşayan altın fiyatlarında ara ara yükselmeler yaşansa da fiyatlar ani bir artış göstermiyor ve aynı seyrinde devam ediyor. Peki, 26 Aralık 2017’de altın fiyatları ne kadar? 26 Aralık 2017 çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte sizler için araştırdığımız altın fiyatları ve fiyatların son durumu…

26 Aralık 2017 Salı gününe başlangıç yapılan ilk saatlerde altın piyasasında çok hareketli zamanlar yaşanmıyor. Piyasalardaki normal ilerleyişten payını alan altın yavaş giden dengesinde sabit fiyatlarla güne başlıyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu dengelenme yeni ve ani bir yükseliş olup olmayacağı sorularını beraberinde getirirken 2018 yılı içerisinde altın fiyatlarında eski dengenin geri gelmesi ve altın çeşitlerinde aralıklı geçişlerle yükselmeler görülebileceği belirtiliyor. İşte 26 Aralık 2017 serbest piyasa altın fiyatları…

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yeni günün başlangıcında ilk olarak gram altının 15, 46 liradan alıcısıyla buluşmaya başladığı görüldü. Çeyrek altında onu takip ederek eski fiyat aralığında bir değişiklik göstermeyerek 255,95 lirada yatay bir ilerleme sürdürüyor. Aynı zamanda Cumhuriyet altını yeni günde bir sürpriz yaparken fiyatların 1.044 liraya gerilediği görüldü. Yarım altın 511,91 lira, tam altın ise 1.020 liradan alıcısını bulmaya başlarken altının ons fiyatı da büyük bir değişim yaşamadan 1.278 liradan yeni günde alıcısını karşılamaya başlıyor. 22 ayar bilezik 142,77 liradan güne başlangıç yaparken beşli altın fiyatlarının 5.087 liradan alıcısını karşıladığı gözlemlendi.