Adana’da henüz 14 yaşındayken evlenen 16 yaşında ise anne olan bir kadının hikayesi duyanların yüreğini burktu. Kendisiyle birlikte olmak isteyen kocasının akrabası olduğu öğrenilen adamın ‘Ben PKK’lıyım, seni dağa kaldırırım tehdidiyle’ kıza tecavüz ettiği kıza tecavüz ettiği öğrenildi.

Olay, Adana Sarıçam ilçesinde meydana geldi. T.A isimli kız henüz 14 yaşındayken aşık olduğu 29 yaşındaki M.A ile evlendi. Bu evlilikten yaklaşık 2 yıl sonra bir bebek dünyaya geldi. Kocası ve çocuğuyla mutlu bir evliliği olan T.A’nın hayatı kocasının akrabası 49 yaşındaki M.E.A’nın kendisine tecavüz etmesiyle hayatı berbat oldu. M.E., sık sık T.Anın evine gidiyor ve onunla birlikte olmak istediğini söyleyerek kocasından boşanmasını söylüyordu.

KOCASINA HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMEDİ

Sürekli M.E.Aæ’nın sözlü tacizine maruz kalan T.A, durumla ilgili kocasına hiçbir şey anlatamadı. İstediğini bir türlü alamayan M.E.A, kadını yuvasını dağıtmakla onu rezil etmekle tehdit etmeye başladı.

PKK’LIYIM DİYEREK TECAVÜZ ETMİŞ

Olay gitgide büyürken adamın gelini M.A’nın tek başına gittiği T.Anın evinden birkaç tane iç çamaşırı alarak M.E.A’ya götürdüğü bu kez de kadını iç çamaşırları ile tehdit etmeye başladığı öğrenildi. Kadından istediğini alamayan M.E.A’nın evli ve anne olan kadının numarasını başkalarına dağıtmaya başladığı öğrenildi. Kadının numarasını verdiği C.G ve Ş.A isimli şahısların kadına tehditler savurarak görüşmeye çağırdı. T.A korktuğu için tehditlere boyun eğerek buluşma yerine gitti. Burada otomobil içinde tecavüze uğrayan T.A’nın çığlıklarını kimse duymadı. Tecavüzün ardından olay yerinden dönen V.Ş’nin kadını tehdit ederek, kendisinin PKK’lı olduğunu ve şikayetçi olması durumunda onu dağa kaldıracağını söylediği ve kadını korkuttuğu öğrenildi. Genç kadın ilk önce korkup bir şey yapmadı ancak olayın üzerinden 1.5 ay geçtikten sonra polise giderek yaşadığı olayı anlattı ve şikayetçi oldu.