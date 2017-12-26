15 Temmuz darbe girişimi sonrasında İstanbul’dan Gaziantep’ taşınmış olan 2. Zırhlı Tugayı’nda görevli yaklaşık 70 askerin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte detayla…

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından İstanbul Maltepe’den alınarak Gaziantep’ taşınan 2. Zırhlı Tugayı’nda zehirlenme paniği yaşandı. Akşam yemeği yedikten hemen sonra zehirlendikleri öğrenilen askerlerin apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

ASKERLERİN SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

İstanbul Maltepe’den Gaziantep İslahiye ilçesine gönderilen askerler yedikleri akşam yemeği sonrasında zehirlendi. Alınan bilgilere göre 106. Topçu Alay Komutanlığında görev yapmakta olan askerlerden yaklaşık 70’i dün akşam yedikleri yemekten zehirlendi. Askerlerden gelen mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma gibi şikayetler sonrasında Tugay’a çağırılan ambulansla askerler apar topar hastaneye kaldırıldı. İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada bazı askerlere ayakta bazılarına ise yatarak yapılan müdahalenin ardından askerlerin taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYMAKAMDAN DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Olayın ardından askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılırken zehirlenme vakası ile ilgili açıklama yapan İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, durumla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldığını ve askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, hayati bir tehlike bulunmadığını öğrendiğini aktararak tedavisi tamamlanan askerlerin taburcu edildiği bilgisini de paylaştı. Açıklamalarına, yaşanan zehirlenme vakasının nedeninin detaylı bir şekilde araştırıldığını da ekledi.