RTÜK’ün tüm televizyon kanallarında ambargo koyduğu izdivaç programları yerini başka bir formatta alarak yoluna devam ederken Seda Sayan ve Uğur Arslan Youtube kanalından izdivaç programlarını yayınlamaya devam ediyor. İzdivaç skandalı devam ederken bu kez programda gelin adaylarının beğendikleri damat adaylarını etkilemek için birbirleri ile dans etme yarışına girdikleri görüldü.

Aylar önce yeni çıkarılan KHK kararı ile televizyon ekranlarından kaldırılan izdivaç programlarının ardından tüm evlendirme programları yayından kaldırılmış ve programların sunucuları başka bir formatla yayın hayatlarına devam ettikleri görülmüştü. Fakat Uğur Arslan ve Seda Sayan’ın sundukları izdivaç programı Youtube kanalında yeniden yayınlanmaya başlamış ve skandal geri dönmüştü. Her gün internetten yayınlanan evlendirme programında skandal olaylar arka arkaya yaşanırken son yayınlanan bölümde gelin adaylarının beğendikleri damat adaylarını etkileyebilmek için dans ettikleri ve birbirleri ile bu konuda adeta yarıştıkları görüldü.

GELİN ADAYLARI DAMAT ADAYI İÇİN KAVGA ETTİ

Evlendirme programının son yayınlanan fragmanında gelin adaylarının programa katılan bir damat adayını oldukça beğendiği ve bu damat adayı için birbirleri ile kavgaya tutuştukları görüldü. Birbirlerine oldukça sert ve ağza alınmayacak sözler kullandıkları görülen gelin adaylarının en son kavgayla çözemedikleri meseleyi birbirleri ile dans yarışına girerek beğendikleri damat adayını etkileyebilmek için dans yeteneklerini sergiledikleri görüldü.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com