Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taşeron işçilerin kadro için başvurularını 2 Ocak 2018 tarihinde yapmaya başlayacaklarını duyurdu. İşte detaylar…

Son günlerin en çok tartışılan konularından olan taşeron işçilerin kadro başvuruları ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında, taşeron işçiler için kadro başvuru tarihinin 2 Ocak 2018 olduğu belirtildi.

BAKANLIK SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilere kadro konusu hakkında son yaptığı açıklamada, işçilerin kadro için başvurularını 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren yapmaya başlayacaklarını ve işçilerin 10 gün içinde gerekli kurumlara giderek kadro başvurularını gerçekleştirmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan açıklamada, taşeron işçilerin kadro tasarısında işçilerin kıdem tazminatı ve izinlerinde hak kaybı yaşamayacakları da bir kez daha belirtildi.

TAŞERON İŞÇİLER KADRO BAŞVURULARINI HANGİ KURUMLARA YAPACAK?

Bakanlığın yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadro başvurularını hangi kurumlara yapacağı ve kaç gün içinde başvuru yapmaları gerektiği hakkında da bilgi verildi. Verilen bilgilere göre, 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan kadro başvuruları için işçilerin çalıştıkları alt işveren şirketlere değil istihdam edecek oldukları kurumlara yapacakları duyuruldu. Aynı zamanda işçilerin kadro başvurularını 10 gün içinde mutlaka yapmaları gerektiğinin de altı çizildi. Konuyla ilgili verilen bir diğer bilgide, alt işveren işçilerin kıdem tazminatı esasında olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabının geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacağı aktarıldı.