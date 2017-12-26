ABD’li ünlü şarkıcı ve oyuncu Lainie Kazan, geride bıraktığımız günlerde gittiği bir marketten 180 dolarlık ürün çalarken yakalandı. Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan ünlü oyuncunun defalarca özür dilediği ve gözaltına alındığı öğrenildi.

ABD’li ünlü oyuncu ve şarkıcı Lainie Kazan, geride bıraktığımız günlerde gittiği bir markette yaklaşık 180 dolarlık ürün çalarken suçüstü yakalandı. Yakalandıktan sonra yaptığından dolayı özür dileyen ünlü şarkıcının gözaltına alındığı öğrenildi.

YİYECEKLERİ ALARAK POŞETLERE DOLDURMUŞ

77 yaşında olan ünlü yıldızın ‘Kalbinin Sesini Dinle’ adlı film serisinde akıllara kazındığı ve büyük bir ün kazandığı bilinirken geçtiğimiz günlerde gittiği bir markette yaklaşık 180 dolar tutarındaki yiyecekleri poşetine doldururken suçüstü yakalandığı öğrenildi. Market çalışanlarından birinin durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. Olay yerine polis ekipleri gelirken ünlü yıldızın yanında parası bulunmadığı için yiyecekleri çantasına koyarak çıkmaya çalıştığını söylediği ve yaşanan durum için özür dilediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polislerin olay yerine gelerek hırsızlık iddiaları üzerine gözaltına aldıkları ünlü yıldızı polis merkezine götürerek ifadesini aldığı öğrenildi. Lainie Kazan’ın hiçbir kefalet ödemeden serbest kaldığı öğrenilirken ünlü yıldızdan hırsızlık iddiaları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

ROL ALDIĞI ÇOK SAYIDA DİZİ VE FİLM VAR

1960 senesinde oyunculuğa adım atan ünlü yıldız Lainie Kazan, binlerce dizi ve filmde rol almış ve ödüllü filmleri ile hafızalarda yer etmiştir.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com