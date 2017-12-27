Japonya’da halk dilinde ‘Et yiyen bakteriler’ olarak adlandırılan tıpta ise A Grubu Streptokok bakterisi ismi verilen bakteri yüzlerce kişiye enfeksiyon bulaştırdı. Ülkede bulaşan enfeksiyon nedeniyle alarm verildiği öğrenildi.

Japonya’da ‘Et yiyen bakteri olarak adlandırılan hastalık yüzlerce kişiye enfeksiyon bulaştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Ulusal Enfeksiyon Enstitüsü, bakteriler nedeniyle enfeksiyon bulaşan kişi sayısının 2017 yılında 500’ü aştığı belirtildi. Verilere göre, bu hastalık nedeniyle Japonya genelinde yaklaşık 525 kişinin Streptokoksik toksik şok sendromuna yakalandığı öğrenilirken bakterinin A Grubu Streptokok sınıfından olması özellikle de çocuklarda boğaz ağrıları ile görülmeye başlandığı halk arasında da ‘Et yiyen bakteri’ olarak adlandırıldığı öğrenildi.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR

Öte yandan hastalığın ilerlemesi durumunda ölümle sonuçlanabildiği öğrenilirken bakterinin ayak ve ellerde şişlik ve yüksek ateşle kendini gösterdiği belirtiliyor. Kas dokularını öldüren ve vücuda yayılan bakterilerin organ yetmezliğine sebep olduğu ve enfeksiyon kapan kişinin ölümüne kadar yol açabildiği öğrenildi. Özelliklede 30 yaş ve üstü kişilerde görülen ölümlü sonuçların oldukça tehlikeli bakterilerden oluştuğu belirlendi. Aynı zamanda 2017 yılında enfeksiyona yakalanan kişilerin sayısının oldukça arttığı belirtilirken 2017 yılında diğer tüm yıllara göre hastalığın daha fazla görüldüğü ve rakamların daha da artacağı belirtildi. Uzmanlar bakteriler konusunda 30 yaş ve üstünde olan kişilerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.