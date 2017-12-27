Şimdilerde reytingleri sallayan Çukur dizisinde başrol oynayan ve Sena karakterini canlandıran ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç ile öpüşürken yakalanmasının ardından aşklarını itiraf etmek zorunda kaldı. İlişkisini ilan eden güzel oyuncu, ‘Birlikte olmaktan çok keyif alıyoruz’ ifadeleriyle ne kadar mutlu olduğunu vurguladı.

Çukur dizisinin güzel oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, kısa bir süre önce birlikte olduğu Okan Can Yantır ile yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu şimdilerde kendisi gibi oyuncu sevgilisi Furkan Andıç ile mutlu bir aşk yaşıyor.

SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASINA KATILDILAR

Geride bıraktığımız günlerde ‘Ahtapot Gönüllüleri’nin düzenlediği yardım kampanyasına katılan Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz, haklarında çıkan iddiaların ardından ilk kez yan yana görüntülenmişlerdi.

ÖPÜŞME FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ortaya çıkan sevgili iddiaları sonrasında sosyal medyada bir anda yayılmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç’ın öpüşme görüntüleri büyük şok yaşatmış ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin öpüştükleri fotoğraf karesine gelen binlerce yorumda ne kadar romantik oldukları belirtilmişti.

İLK AÇIKLAMA DİLAN ÇİÇEK DENİZ’DEN GELDİ

Sosyal medyada yayılmaya başlayan fotoğrafın ardından güzel oyuncu Dilan Çiöek Deniz bir açıklama yaptı ve oyuncu sevgilisi Furkan’la birbirlerini yeni tanımaya başladıklarını ve fazlasıyla ortak noktaları bulunduğunu söyleyerek çiftin birlikte oldukları anlardan çok keyif aldıklarını da ekledi. Hayatının en mutlu döneminde olduğunu söyleyen güzel oyuncu aşk hayatı kadar rol aldığı dizideki performansı ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com