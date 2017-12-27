Yemekteyiz yeni haftanın üçüncü gününde Emel Hanımın evine konuk oluyor. Rakiplerini evinde en özel en lezzetli yemekleri ile ağırlayacak olan Emel Hanım kendi gününde neler yaşayacak? Emel Hanım alışverişini tamamlayabilecek mi? Emel Hanımın evinde neler yaşanacak? Emel Hanım kaç puan alacak? İşte detaylar…

TV8 ekranlarında Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz 27 Aralık 2017 bölümüyle bugün Emel Hanımın evine konuk olacak. Haftanın üçüncü gün yarışmacısı olan Emel Hanım, rakipleri için nasıl bir menü hazırlayacak? Emel Hanımın yemekleri beğenilecek mi? Bunların hepsi ve daha fazlası Yemekteyiz’in bugün yayınlanacak olan yeni bölümünde cevap bulacak…

Detaylar Gelecek…

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com