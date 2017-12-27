Samsun’da bir lisede görev yaptığı öğrenilen bir kadın öğretmenin sınıfın ortasına diz çöktürdüğü öğrencisini evire çevire dövdüğü anlar şok etti. Yaşanan dehşet olay başka bir öğrenci tarafından kayıta alınırken öğrencisini darp eden öğretmen hakkında soruşturma açıldı.

Olay, Samsun Tekkeköy ilçesinde bir lisede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, hem sınıf öğretmeni olan hem de biyoloji sağlık derslerine giren S.K isimli kadın öğretmen 9-B sınıfında ders anlatmak üzereyken dersini dinlemediğini iddia ettiği öğrencisi M.Ö’yü başka bir sınıfa aldırdığı fakat yine aynı sınıfa ders anlatmak için geldiğinde M.Ö’yü sınıfta görünce oldukça sinirlenerek öğrencisini yazı tahtasının önüne çekerek diğer bütün öğrencilerin önünde sözünü dinlemediğini iddia ettiği öğrencisine arka arkaya tokatlar atmaya başladı.

ÖĞRENCİ HİÇBİR ŞEY YAPAMADI

Attığı peş peşe tokatların ardından hıncını alamayan kadın öğretmenin ayağa kalkarak öğrencisinin saçından tuttuğu ve bir yere kaçamayacağını söylediği öğrenildi. Tüm bunlar yaşanırken sınıftaki M.Y isimli bir öğrenci cep telefonu kamerasıyla tüm olup biteni kaydetti.

OKUL MÜDÜRÜ GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN ÖĞRENCİYİ TEHDİT ETMİŞ

Öğrencinin saniye saniye kaydettiği dayak görüntüleri yayılmaya başlarken okul müdürü görüntüleri çeken öğrencinin babası ile okulda yaptığı görüşmede öğrencinin görüntüleri silmemesi halinde okuldan atılacağını söylediği ve çeşitli tehditler savurduğu öğrenildi. Olayın yayılmasının ardından İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri harekete geçti ve söz konusu öğretmen hakkında soruşturma açıldı.