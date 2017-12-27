Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astana ve Cenever’de yaptığı barış görüşmelerinde Suriye halkının kendi kararını vermesi yönünde açıklamalar yaparak Esad’a gönderme yaptı. Erdoğan, ‘Esad, bir teröristtir. Esad’la yürümek mümkün değildir’ ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejimini bombardımana tuttu. Suriye halkının kendi kararını vermesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Suriye halkının Esad gibi birini başında görmek isteyip istemeyeceğini sorarak Esad’la bir yolda yürümenin mümkün olmadığını dile getirdi.

KUDÜS’Ü ES GEÇMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktığı Avrupa turunun son adresi olan Tunus’ta görüşmelerine devam ederken yaptığı açıklamalarla dünya gündemine damga vurdu. Türkiye’nin kara gün dostu olduğunu söyleyen Erdoğan, her zaman Tunus’un yanında olacağını belirtti. Kudüs konusuna da değinene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusuyla ilgili Türkiye’nin A, B ve C planları olduğunu belirterek A ve B planlarını uyguladıklarını ve istenilen amaca ulaşıldığını söyledi. Ortaya çıkan sonuçla beraber dolar ve tehditlerle hiçbir şey elde edilmeyeceğinin de görülmüş olduğunu açıkladı. Şimdiki planın ise Flistin’in tanınması olduğunu dile getirdi.

ESAD AÇIKLAMASI

Konuşmasında Esad’la ilgili bir takım açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye’de Esad ile yürümenin asla mümkün olmadığını söyleyerek, vatandaşlarını öldüren bir başkanla geleceği kucaklamanın imkansız olduğunu belirtti. Suriye halkının da böyle bir başkanı başında görmek istemeyeceğini belirten Erdoğan, Esad’ı tanımanın katledilmiş olan yaklaşık 1 milyon Suriye halkına haksızlık olacağını ve Türkiye’nin bunu asla tanımayacağını söyledi.