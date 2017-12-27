Gaziantep’te bir okul bahçesinde top oynamakta olan çocuklara pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda okul bahçesinde top oynamakta olan 5’i öğrenci toplamda 7 çocuğun yaralandığı öğrenildi. İşte detaylar…

Gaziantep’te bir okul bahçesinde top oynayan 7 çocuğun üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 5’i öğrenci olan 7 çocuğun yaralandığı öğrenildi.

HEDEFİNDE ÇOCUKLAR VARDI

Olay, Gaziantep Şehitkamil ilçesinde yer alan bir ortaokulun bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, okul bahçesinde top oynamakta olan 5’i öğrenci 7 çocuğun üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldığı öğrenildi. Hedefinde çocuklar olan saldırganın açtığı ateş sonucunda 7 çocuğun yaralandığı öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEYE KALDIRDI

Ateş açarak çocukları yaralayan saldırganın olay yerinden kaçtığı belirlenirken yaralanan çocuklar olay yerine gelen yakınları tarafından özel araçlarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocukların yakınlarının durumun şokunda olduğu öğrenilirken bazılarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pompalı tüfekten kendilerine açılan ateş sonucunda yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınırken hastanede tedavilerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

POLİS HER YERDE SALDIRGANI ARIYOR

Öte yandan olay yerine gelerek inceleme başlatan polis ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonucunda çocuklara saldıranın V.K isimli bir şahıs olduğunu tahmin edildiği ve polis ekiplerinin saldırıdan sonra olay yerinen kaçarak izini kaybettiren saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattığı öğrenildi.