2018 yılına az bir süre kala Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamada, İstanbul’da beklenen büyük depremin 7’den aşağı olmayacağı belirtilirken Bakan Özhaseki, yapılan uyarılar sonrasında 2018 yılında İstanbul’da seferberlik ilan edeceklerini duyurdu.

Deprem uzmanları tarafından uzun bir süredir önemli uyarılar gelen İstanbul depremi ile ilgili 2017’nin son günlerinde önemli bir açıklama daha geldi. İstanbul depremi ile ilgili son açıklama, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den geldi. Özhaseki, katıldığı İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı’nda Türkiye’nin büyümek ve kalkınmak orunda olduğunu dile getirirken Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu da vurguladı.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Özhaseki, son zamanlarda gündeme gelen İstanbul’daki büyük deprem konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’da beklenen deprem hakkında uzmanların 7’den aşağı olmayacağı uyarısı yaptığının altını çizdi ve depremin 2030 yılına kadar yaşanması beklendiğini söyledi. Deprem için büyük tedbirler alınması gerektiğine vurgu yapan Özhaseki, Türkiye’de 2012 yılından itibaren değişen ve dönüşen konut sayısının 1 milyon 100 civarında olduğunu söyleyerek bunun yeterli bir sayı olmadığını ve bu konutları daha da hızlandırmak gerektiğini ifade etti. Yeni kaynaklar üretmek için çalışma içerisinde olacaklarını ve depreme dayanıklı konutlar için yenileme girişimlerinde bulunacaklarını söyleyerek 2018 yılında İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de deprem için seferberlik ilan edileceğini aktardı.