Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen sahte içki ölümleri herkesi şaşkına çevirdi. Son olarak sahte içkiden ölen 12 kişinin yine sahte içkiden ölenlerin cenazesine katıldıklarında kendilerine ikram edilen sahte içkiyi içenler olduğu tespit edildi. Olayda 21 kişinin yaralı olarak kurtulduğu bilgisine ulaşıldı.

Dominik Cumhuriyeti’nde daha önce sahte içkiden ölen kişilerin cenazesine katılanlardan 12’sinin yine kendilerine ikram edilen sahte içkiden hayatını kaybettikleri öğrenildi. Yaşanan olay akıllara durgunluk verirken cenazede dağıtılan sahte içki nedeniyle 21 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

CENAZEDE SAHTE İÇKİ DAĞITTILAR

Alınan bilgilere göre, sahte içkiden zehirlenerek ölen kişilerin cenazesine katılanlara ikram edilen içkinin sahte çıkması sonucunda 12 kişi daha hayatını kaybetti. Yetkililerin bilgilendirmesinde, daha önce ölüme neden olan likörün yine ölüme neden olduğu belirtildi. Yine yetkililerden verilen bilgilerde, cenazede sahte içkiden dolayı ölenlerin sayısının 12’ye çıktığı yaklaşık 21 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

SAHTE LİKÖR ÜRETİMİ YAYGIN

Öte yandan Sağlık Bakanı olan Altagracia Guzman’ın yaptığı açıklamalarda, yaşanan olay sonrasında emniyet güçlerinin harekete geçtiği ve durumu detaylıca araştırmaya başladıkları öğrenildi. Anı zamanda Haiti bölgesinde şeker kamışından üretilen sahte likörün yaygın bir şekilde üretiminin gerçekleştiği ve bölgede bu sebepten dolayı yaşanan ölümlerin daha da arttığı belirtiliyor.