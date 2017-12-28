Ekranların en çok izlenen yarışma programı Yemekteyiz yeni haftanın üçüncü gününde haftanın en çok eleştiri yapan ve tartışmalara katılan ismi İlker Beyin evine konuk olacak. Rakipleriyle tüm hafta boyunca bol bol tartışma yaşayan ve oldukça fazla eleştiri yapan İlker Beyin nasıl yemekler hazırlayacağı oldukça merak ediliyor. Peki, İlker Bey rakipleri için nasıl bir menü hazırladı? İlker Beyin gününde neler olacak? İlker Bey rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar…

Yemekteyiz yeni haftanın en tartışmalı ismi İlker Beyin evine konuk oluyor. Rakiplerine muhteşem bir sofra ve lezzetli yemekler hazırlama hedefinde olan İlker Beyin yemekleri rakipleri tarafından beğenilecek mi? İlker Bey rakipleri tarafından çok eleştiri alacak mı? İlker Beyin evinde neler yaşanacak? İlker Beyin puan tablosu nasıl olacak? Bunların hepsi ve daha fazlasının cevabı bugün ekranlara gelecek olan Yemekteyiz’in yeni bölümünde cevap bulacak…

Detaylar Gelecek…

Haber Kaynağı - Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com