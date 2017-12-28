Konya Ilgın ilçesinde 2 katlı bir evde meydana gelen yangın sonrasında bir baba ve 3 oğlunun yangının ortasında kaldıkları ve itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen alevlerin arasından kurtarılamadığı öğrenildi. Yangından küçük oğlunu alarak kaçmayı başaran anne ve oğlu ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Konya Ilgın’da 2 katlı bir evde çıkan yangın bir baba ve 5 oğlunu hayattan koparttı. Yangından küçük oğlunu da alarak kaçmayı başaran anne ve oğlu yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Ilgın ilçesi Ilıca Mahallesinde yer alan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken yangının ortasında kalan Salır ailesinden 36 yaşındaki Cafer Salır ve 3 oğlu kurtarılamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken yangını fark eden anne Sadiye Salır ve 5 yaşındaki en küçük oğlu Mustafa Can Salır’ı alarak kaçmayı başardığı öğrenildi. Yangından kurtulan anne ve oğlun dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken uzun süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yanın sonrasında evde baba ve ikiz çocukları 13 yaşlarında olan Muhammet ve Ali Salır ile küçük oğlu Celalettin Salır’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.