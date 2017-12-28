Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 15 yaşında olan sporcusuna tecavüz eden bir antrenör yakalanarak gözaltına alındı. Uluslararası sertifikası bulunduğu öğrenilen antrenörün genç kıza tecavüz iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde yaşanan mide bulandıran olayda, 45 yaşında olan ve Uluslararası boks antrenörlüğü sertifikası bulunan Adnan D. 15yaşındaki spor öğrencisine tecavüzden gözaltına alınarak tutuklandı.

BOKS HAZIRLIKLARI İÇİN GİTTİ, TECAVÜZE UĞRADI

Alınan bilgilere göre, 15 yaşında olan ve Adnan D. isimli antrenörün boks öğrencisi olan lise öğrencisi M.K, yanındaki diğer sporcu arkadaşları ile Mersin’de düzenlenecek olan boks hazırlık karşılaşmaları için Adıyaman’dan Mersin’e gitti. Burada M.K dahil diğer sporculara boks eğitimi veren Adnan D. isimli antrenörün genç kıza tecavüz ettiği iddia edildi. Olayın ardından memleketi Adıyaman’a aşlesinin yanına dönen genç kız yaşadığı olayı ailesine anlatınca aile antrenörden şikayetçi oldu.

SAPIK ANTRENÖR TUTUKLANDI

Mersin’de boks dersi verdiği sırada 15 yaşındaki M.K’ya tecavüz ettiği iddia edilen 45 yaşındaki spor antrenörü Adnan D. ailenin şikayeti üzerine yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan Adnan D.’nin ifadesinde iddiaları yalanladığı ve öyle bir şey olmadığını öğrencisinin kendisine iftirada bulunduğu söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Gölbaşı Adliyesine sevk edilen Adnan D. burada mahkeme tarafından verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.