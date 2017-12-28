2018 yılı Ocak ayına az bir süre kala emeklilerin gözü kulağı zam açıklamasında. Son verilen bilgilere göre, 2018 yılı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.5, memur emeklilerine ise yüzde 1.52’lik zam yapılmasının beklendiği belirtilirken son günlerin gündeminde toplu sözleşme kapsamının genişlemesi konusu yer alıyor. İşte detaylar…

Milyonlarca emekli 2018 yılı Ocak ayı zammı için geri sayıma başladı. Haftalardır merakla beklenen Ocak ayı zammının 3 Ocak 2018 yılında açıklanacağı bilgisi verilmiş ve emekliler gözleri 3 Ocak’a çevirmişti. Son gelen bilgilerde, emeklilerin Ocak ayı içerisinde zamlı maaşlarına kavuşacakları da belirtildi. Emekli maaşları için arka arkaya yapılan anketlerde son tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5.52, memur emeklilerine ise yüzde 4artış beklendiği belirtilirken yüzde 1.52 enflasyon farkı verilebileceği tahminleri de yer alıyor. Milyonlarca emekli zam oranlarını merak etmeye devam ederken emeklilerin zam formülünün de değişmesini talep ettikleri bilgisine ulaşıldı.

TOPLU SÖZLEŞME FORMÜLÜ GENİŞLEYECEK Mİ?

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri her sene Ocak ayında enflasyona göre zam alıyor ve zam miktarları sürekli değişkenlik gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin am oranları bu şekilde belirlenirken memur emeklileri ise zamlarını 2 yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde belirlendiği biliniyor. Fakat memur emeklileri bu sistemin değişmesi için talepte bulunurken son günlerde toplu sözleşme formülünün hayata geçirilme olayı gündeme geliyor. Talep üzerine bu formülün hayata geçirilmesi durumunda, emeklilere farklı farklı belirlenen zam sisteminde sona gelinecek ve hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamları beraber eşit şekilde dağıtılacak. Öte yandan bu düzenleme hayata geçirilirse zamlar artık önceden belirlenecek ve enflasyona bağlı tutulmayacak.