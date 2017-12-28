Geride bıraktığımız haftalarda cezaevindeki sızan gazdan zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma er İdris Gülek’in cenaze törenine katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, cenaze töreninde bir askerin üşüyen babasına paltosunu vererek gönülleri ısıttı.

AK Parti’nin Erzurum Milletvekili olan Mustafa Ilıcalı, katıldığı şehit cenazesinde yaptığı hareketle yürekleri ısıttı. Cenazede üşüyen bir asker babası gören Mustafa Ilıcalı, üstündeki paltosunu çıkararak asker babasına verdi.

YAPTIĞI HAREKETLE ALKIŞ TOPLADI

4 Aralık 2017 günü Ağrı Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan çıkan gaz sebebiyle zehirlenen 51 askerden biri olan Jandarma er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum’da bir hastanede aradan 21 gün geçmesinin ardından şehit düşmüştü. Şehit düşen asker Gülek’in Erzurum’dan memleketi Van’a uğurlanırken AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı uğurlama törenine katılanlar arasındaydı. Uğurlama sonrasında yaralanan askerler arasında olan Uzman Çavuş Yılmaz Özden’in babasının üşüdüğünü gören Ilıcalı, hemen paltosunu çıkararak asker babasına verdi.

KENDİ ELLERİYLE GİYDİRDİ

AK Parti Mustafa Ilıcalı, üstündeki paltosunu çıkararak asker babası Halil Özden’e kendi elleriyle giydirdi. Havanın giderek soğuduğu uğurlama töreni boyunca asker babasının Ilıcalı’nın giydirdiği paltoyu üstünden çıkartmadığı görüldü. Aynı zamanda Mustafa Ilıcalı’nın yaralı asker Yılmaz Özden’in GATA’ya sevk edilmesi ile ilgili Recep Akdağ ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek durumla yakından ilgilendiği öğrenildi.