Adana’da polis merkezi yakınlarında meydana gelen patlamanın ses bombasından kaynaklandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin ses bombasını attıktan sonra kaçan maskeli şahsı aradıkları öğrenildi.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde Hürriyet Polis Karakolu yakınlarında meydana gelen patlamanın sebebi belli oldu. Yaşanan patlamanın atılan ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

POLİS EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Adana Seyhan ilçesinde yer alan Hürriyet Polis Karakolu yakınlarında akşam saatlerinde yaşanan patlamanın sebebi belli oldu. Polis merkezinin hemen yanında yaşanan patlama büyük panik yaratırken patlama sesinin şehrin her yerinden duyulduğu ve yakınlardaki evlerin bazılarının camlarının kırıldığı öğrenildi. Yaşanan patlamayla polis ekiplerinin bölgede teyakkuza geçtiği bilgisi alınırken olayla ilgili yapılan detaylı araştırmada, bombanın maskeli bir şahıs tarafından atıldığı ve bir ses bombası olduğu ortaya çıktı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan patlama sonrasında Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından açıklama geldi. Açıklamada, olay yerine giderek yaşanan patlamayla ilgili bilgi aldığını söyleyen Yıldız, korkulacak ve panik yapacak bir durum olmadığını ve şu anda her şeyin kontrol altına altın alındığını ve patlamanın bir ses bombasından geldiğini tekrarlayarak olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

MASKELİ ŞAHIS HER YERDE ARANIYOR

Polis ekiplerinin ses bombasını polis merkezinin yakınına bırakarak kaçtığı belirlenen maskeli şahsı yakalamak için çalışma başlattıkları ve şahsın her yerde arandığı bilgisine ulaşıldı.