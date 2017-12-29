CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunarak kendisine yöneltilen ‘Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz?’ sorusuna yeşil ışık yakarak, ‘Olabilirim, parti içinde konuşuruz yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayında kendisine yöneltilen Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna olumlu cevap verdiği görülen Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini ve değerlendirmelerin yapılarak parti içerisinde konuşulduktan sonra karar verileceğini söyledi.

İYİ PARTİ İDDİALARINA DA YANIT VERDİ

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, son zamanlarda Meral Akşener’in partisi olan İYİ Parti ile CHP arasında ittifak olacağı iddialarına da yanıt verdi. Partiler arasında ittifak olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun kanuna aykırı olduğunu ve demokrasiyi savunan her partiyi savunacaklarını söyleyerek demokrasiden yana olanlarla ortak paydada olacaklarının altını çizdi.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

İktidar partisine de yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda istifa eden Belediye Başkanlarının zorla istifa ettirildiklerini iddia ederek Belediye Başkanlarına şantaj yapıldığını da iddia etti. Belediye Başkanlarını halkın seçmesi gerektiğini söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen ‘Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyacak mısınız?’ sorusuna ise CHP iktidarı olursa güzel şeyler yapacaklarını söyledi. Bütün taşeronlara kadro vereceklerini söyleyerek aday olabileceğini belirtti. Yeri ve zamanı geldiğinde partisi ile görüşmelerin tamamlanarak karar verileceğini de sözlerine ekledi.