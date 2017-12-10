TV8 ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması Yemekteyiz'de yeni haftanın son gününde heyecan dorukta. Yarışmacılar rakiplerinden son olarak Ayla Hanımın evine misafir olacak ve burada son puanlarını verecekler. Peki, Haftanın final gününde Ayla Hanımın evinde neler yaşanacak? Ayla Hanımın yemekleri beğenilecek mi? Ayla Hanım rakiplerinden kaç puan alacak? 10 bin iralık ödül kimin olacak? İşte detaylar...

Yemekteyiz'in haftanın finali bölümünde yarışmacılar son rakipleri Ayla Hanımın evine konuk olacak. Ayla Hanım tüm hafta boyunca mütevazi bir şekilde leştirilerini yaptı ve oldukça iddialı konuştu. Rakiplerine haftanın final gününde yaptığı yemekleri sunacak olan Ayla Hanımın yemekleri beğenilecek mi? Ayla Hanımın evinde neler yaşanacak? Bunların hepsi ve daha fazlasının cevabı Yemekteyiz'in bugün yayınlanacak olan yeni bölümünde cevap bulacak...

Detaylar Gelecek...