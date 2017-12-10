﻿ Yemekteyiz 29.12.2017 85. Bölüm Haftanın Finali! Ayla Hanımın Evinde Neler Yaşandı, Haftanın Birincisi Kim Oldu

Yemekteyiz 29.12.2017 85. Bölüm Haftanın Finali! Ayla Hanımın Evinde Neler Yaşandı, Haftanın Birincisi Kim Oldu

TV8 ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması Yemekteyiz'de yeni haftanın son gününde heyecan dorukta. Yarışmacılar rakiplerinden son olarak Ayla Hanımın evine misafir olacak ve burada son puanlarını verecekler. Peki, Haftanın final gününde Ayla Hanımın evinde neler yaşanacak? Ayla Hanımın yemekleri beğenilecek mi? Ayla Hanım rakiplerinden kaç puan alacak? 10 bin iralık ödül kimin olacak? İşte detaylar...

Anasayfa MEDYA Yemekteyiz 29.12.2017 85. Bölüm Haftanın Finali! Ayla Hanımın Evinde Neler Yaşandı, Haftanın Birincisi Kim Oldu
Yemekteyiz 29.12.2017 85. Bölüm Haftanın Finali! Ayla Hanımın Evinde Neler Yaşandı, Haftanın Birincisi Kim Oldu
Yemekteyiz 29.12.2017 85. Bölüm Haftanın Finali! Ayla Hanımın Evinde Neler Yaşandı, Haftanın Birincisi Kim Oldu Tarih: 2017-12-10 Saat: 00:22:33
Güncelleme : 2017-12-10 00:22:33

TV8 ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması Yemekteyiz'de yeni haftanın son gününde heyecan dorukta. Yarışmacılar rakiplerinden son olarak Ayla Hanımın evine misafir olacak ve burada son puanlarını verecekler. Peki, Haftanın final gününde Ayla Hanımın evinde neler yaşanacak? Ayla Hanımın yemekleri beğenilecek mi? Ayla Hanım rakiplerinden kaç puan alacak? 10 bin iralık ödül kimin olacak? İşte detaylar...

Yemekteyiz'in haftanın finali bölümünde yarışmacılar son rakipleri Ayla Hanımın evine konuk olacak. Ayla Hanım tüm hafta boyunca mütevazi bir şekilde leştirilerini yaptı ve oldukça iddialı konuştu. Rakiplerine haftanın final gününde yaptığı yemekleri sunacak olan Ayla Hanımın yemekleri beğenilecek mi? Ayla Hanımın evinde neler yaşanacak? Bunların hepsi ve daha fazlasının cevabı Yemekteyiz'in bugün yayınlanacak olan yeni bölümünde cevap bulacak...

Detaylar Gelecek...

 

Yemekteyiz 85. bölüm Yemekteyiz 29 Aralık 2017 TV8 Ayla Hanımın evinde neler yaşandı Ayla Hanım kaç puan aldı Haftanın finalini kim kazandı 10 bin lira kimin oldu
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Yemekteyiz 29.12.2017 85. Bölüm Haftanın Finali! Ayla Hanımın Evinde Neler Yaşandı, Haftanın Birincisi Kim Oldu
Yemekteyiz 29.12.2017 85. Bölüm Haftanın Finali! Ayla Hanımın Evinde Neler Yaşandı, Haftanın Birincisi Kim Oldu