Rusya’da ünlü bir televizyon spikeri olan Zhanna Veber isimli Rus spiker 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldü. Talihsiz kadının eski kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Rusya’nın ünlü haber spikerlerinden 29 yaşındaki Zhanna Veber, 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde vahşi bir cinayete kurban gitti. Eski kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü öğrenilen talihsiz kadının 9 yaşındaki oğlu olup biten her şeyi büyük bir şokla izledi.

POMPALI TÜFEKLİ CİNAYET

Genç haber spikerinin boşandığı eski kocası Anatoly Leontikov isimli adam tarafından vahşice öldürüldü. Alınan bilgilere göre, eski koca ve ünlü spiker arasında 9 yaşındaki oğlunun velayet davası ile ilgili bir tartışma yaşanmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından kısa sürede dehşet yaşandı. Eski koca, Leontikov, kavga ettiği eski karısı ünlü Rus spikeri Veber’i vurarak öldürdü.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HER ŞEYİ İZLEDİ

Öte yandan eski karı kocanın aralarında çıkan tartışma tırmanmaya başlarken eski çiftin 9 yaşında olan oğulları olup biten her şeye şahit oluyordu. Babasının annesini pompalı tüfekle öldürdüğünü gören çocuk uzun bir süre şok yaşadı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Eski karısını küçük oğlunun gözü önünde vurarak öldüren gözü dönmüş adamın olayın ardından oğlunu oradan alarak ailesine teslim ettiği ve kaçmak üzereyken polis ekiplerine yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com