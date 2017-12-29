2018 yılına girmeye az bir süre kala Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, araç sahiplerine kötü haberi verdi. Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını söyleyen Arslan, zam oranının ise 2 Ocak 2018 yılındaki dolar kuruna göre hesaplanacağını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2018 yılına doğru geri sayım sürerken köprü ve otoyollar için kötü haberi verdi. Arslan, 2 Ocak 2018 yılı itibari ile köprü ve otoyollara gelecek olan zammın belirleneceğini söyledi.

EN SON BU YIL ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan son olarak köprü ve otoyol geçiş ücretlerine içinde bulunduğumuz yılın başında zam yapılmıştı. 2017 Ocak ayında zam yapılan köprü ve otoyol ücretlerinde en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 lira, en uzak mesafe geçiş ücreti ise 20 lira olarak belirlenmişti. 2017 yılının başlangıcı itibari ile otoyol geçiş ücretleri ise yüzde 15, boğaz köprüleri ücreti yüzde 48’lik bir atış yaşamıştı. Bunun yanında İstanbul’un yeni yapılan köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü’ne ise 2017 yılında geçiş ücretine yüzde 26 oranında zam gelmişti.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2018 yılı Ocak ayı köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin zamlı fiyatları 2 Ocak 2018 tarihinde dolar kuruna göre belirlenecek. 2018 yılı köprü ve otoyol geçişleri zammı için henüz tahmini bir rakam belirtilmedi.