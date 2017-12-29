Geride bıraktığımız yıllarda beyin kanaması geçiren ve yatağa bağlı yaşamak zorunda kalan ünlü klip yönetmeni Mustafa Mayadağ’ın bu sabah erken saatlere evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı ölüm Ünlüler dünyasını da yasa boğdu.

Ünlü klip yönetmeni Mustafa Mayadağ, 1990-2000 yılları arasında binlerce ünlü ismin klibine yönetmenlik yapmış ve sanat dünyasına adını kazımıştı. Ünlü klip yönetmeni Mayadağ, bu sabah saatlerinde İstanbul’daki evinde hayata gözlerini yumdu.

MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?

Mustafa Mayadağ, 1958 yılı İzmir doğumludur. Urla ilçesinde hayata gözlerini açan Mayadağ, lise eğitimini İzmir’de almış ve İzmir Çınarlı Teknik Lisesi’nden mezun olduktan hemen sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü tamamlayarak üniversite eğitimini de başarıyla sonlandırmıştır. Bunun sonrasında kendisiyle aynı okuldan mezun olan 4 samimi arkadaşıyla prodüksiyon şirketi kuran Mustafa Mayadağ, git gide yükselerek adını duyurmaya başladı. TRT2, Pınar Film, Star TV gibi birçok değişik kademede görev alan Mayadağ, ünlüler dünyasından birçok tanındık isminin klibinin yönetmen koltuğunda yer aldı. Mayadağ’ın çektiği klipler arasında, 1996 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Sevdalıyım Hemşerim’ ve 2000 yıllarında Serdar Ortaç’ın ‘Asrın Hatası’ şarkılarının klipleri de yer alıyor. Türkiye Video Müzik Ödülleri kapsamında yılın klibi ödülünü alan ünlü isim ölümüyle sanat camiasını ve birçok ünlü ismi derinden üzüntüye boğdu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - wwww.aypiajans.com