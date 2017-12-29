Erzincan’da askeri lojmanda nöbet tuttuğu sırada nöbet kulübesine çağırdığı komutanının 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan askere verilen ceza belli oldu. Mahkemenin verdiği kararla 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geride bıraktığımız yıl Erzincan’da askeri lojmanın nöbet kulübesinde yaşandı. Askeri lojmanda nöbet tuttuğu sıralarda komutanının 7 yaşındaki kızını nöbet kulübesine çağırarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki C.D’nin ilk olarak yargılandığı mahkemece beraat ettiği öğrenilmişti. Mahkemenin verdiği bu karar yerel mahkemece yanlış bulundu ve Erzurum İstinaf Mahkemesi verilen kararı bozarak C.D’yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

KOMUTANININ KIZINI İSTİSMAR ETTİ

Geride bıraktığımız Mayıs ayında meydana gelen olayda, Erzincan’da kısa dönem askerlik yapmakta olan 27 yaşındaki C.D’nin iddialara göre, askeri lojmanda nöbet tuttuğu sıralarda öğle saatlerinde komutanının 7 yaşındaki kızı Z.A’yı nöbet kulübesine çağırarak burada cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından küçük kızı S.Ç isimli komşuları bahçede üzüntülü şekilde oturduğunu görerek yanına gitti ve ne olduğunu sordu. Küçük kız olayı komşularının kızı İ.Ç’ye anlattı ve iğrenç olay ortaya çıktı. Durum üzerine gözaltına alınan C.D yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat etti.

BERAAT KARARI BOZULDU

Küçük kızın nöbet kulübesinde cinsel istismarda bulunan C.D ile ilgili, kendisini nöbet kulübesine çağırarak önce yaşı ve kendisiyle ilgili sorular sorduğunu ve taytının ön tarafına elini sokarak ayıplı yerlerine dokunduğunu söyledi. 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden C.D hakkında Erzurum İstinaf Mahkemesi tarafından bu karar bozuldu ve C.D’nin 6 yıl 8 ay cezaya çarptırılarak yeniden cezaevine gönderildiği öğrenildi.