Yeni yıla geri sayım hızla ilerlerken herkes 1 Ocak 2018 Pazartesi günü okulların ve kamu kurumlarının tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu ve 1 Ocak 2018 Pazartesi gününde okullar ve tüm kamu kurumlarının tatil olduğu açıklandı.

2018’e girmeye günler kala binlerce öğrenci ve kamu çalışanı 1 Ocak 2018 Pazartesi günüde resmi tatil yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Aranan cevap bulundu ve 1 Ocak 2018 Pazartesi gününde okulların ve resmi kurumların tatil olduğu bu da hafta sonu da eklendiğinde 3 günlük tatil yapılacağını gösterdi.

1 OCAK 2018 PAZARTESİ RESMİ TATİL

Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2018 yani yılbaşının hemen ertesi günü okullar ve tüm kamu kurumları resmi tatil sayılacak ve Cumartesi, Pazar’da eklendiğinde tatil 3 gün yapılmış olacak.

2018 YILINDA HANGİ GÜNLER RESMİ TATİL OLACAK?

1 Ocak 2018 Pazartesi Yeni yıl tatili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı resmi tatili, 14 Haziran 2018 Arife günü, 15, 16 ve 17 Haziran 2018 Ramazan Bayramı tatili, 20 Ağustos 2018 Kurban Bayramı Arife günü ve 21, 22, 23, 24 Ağustos 2017 Kurban Bayramı tatili, 30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı resmi tatili, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 31 Aralık 2018 yılbaşı resmi tatili 2018 yılları resmi tatil sıralaması olarak belirlendi.