Bugün İşçi, İşveren ve Hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılında 1.603 lira olduğunu açıkladı. İşte detaylar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yılın son günlerinde binlerce asgari ücretli çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammını açıkladı. Uzun süren görüşmeler sonrasında belirlenen asgari ücretin 2018 yılında 1.603 lira olarak verileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

ASGARİ ÜCRET 2018 ZAMMI AÇIKLANDI

Asgari ücretlinin 2018 yılında alacağı zam miktarı ile ilgili 2017’nin son haftalarında devam eden asgari ücret toplantılarının sonuna gelindi. Binlerce işçinin merakla beklediği asgari ücret zammında beklenen açıklama geldi ve asgari ücretliye brüt 2.29 liradan net 1.603 lira maaş verilmesine karar verildi.

TÜRK-İŞ’TEN KARARA TEPKİ GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklanan zamlı asgari ücret maaşlarının ardından karara ilk itiraz Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat’tan geldi. Irgat, işçilerin verilen rakamdan memnun olmadıklarını ve düzenlemenin daha farklı şekilde yapılması gerektiğini söyledi. TÜİK rakamlarının ortada olduğunu söyleyen Irgat, toplantı sonrasında asgari ücretliye verilmesi gereken ücretin bin 893 lira olması gerektiğini söyledi. Öte yandan toplantı öncesinde DİSK’ten gelen asgari ücret talebi net 2 bin 300 lira olmuştu. Şimdi işçi sendikaları verilen asgari ücret zammı kararı için tartışmalara başladı.