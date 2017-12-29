Yeni yıla sadece bir gün kala milli piyango çekiliş sonuçları içinde geri sayım başladı. 2018 yılı milli piyango çekilişi için biletlerin yüzde 99’unun satıldığı belirtilirken 31 Aralık Pazar akşamı çekilecek olan ‘Milli Piyango Yılbaşı’ çekiliş sonuçlarının ne olacağı da büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

2018 yılı için 61 milyon lira olarak belirlenen Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için yılbaşına az bir süre kala uzun kuyruklar oluşmuş ve binlerce kişi 31 Aralık Pazar gecesi için heyecanlı bir bekleyişe başlamıştı. 29 Kasım 2017 tarihinde satışa sunulan milli piyango biletlerinin çekilişi için geri sayım başlarken geride bıraktığımız yıllarda büyük ikramiyenin 60 milyon lira olduğu belirtildi. 2018 yılbaşı milli piyango sonuçları açıklandığında sizlerle hemen paylaşacağız…

GEÇTİĞİMİZ YIL BÜYÜK İKRAMİYEDE BU RAKAMLAR ÇIKTI

Geride bıraktığımız yıl milli piyango bileti özel çekilişi yine büyük bir heyecanla geçmişti. Milli piyangoda yer alan rakamlar açıklanmış ve 60 milyon liranın sahibi belli olmuştu. Geçen yıl yılbaşı milli piyango biletinde, ‘2796288’ yer almıştı. Öte yandan 2017 çeyrek biletlerden üçünün İstanbul ve Antalya’da satıldığı öğrenilmişti.

2018 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

Her sene yılbaşı yaklaşırken İstanbulluların uğuruna inandığı Eminönü’nde bilet satışı gerçekleştiren ‘Nimet Abla’nın bayisi önünde yine uzun kuyruklar oluştu. Onlarca kişinin yılbaşı bileti için ‘Nimet Abla’ Milli Piyango Bayii önünde bıkmadan usanmadan kuyrukta beklediği ve biletleri neredeyse tükettikleri görüldü.