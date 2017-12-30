﻿ Beynimiz Bize Oyun Mu Oynuyor? Evde Yalnız Kaldığımızda Neden Korkarız?

Beynimiz Bize Oyun Mu Oynuyor? Evde Yalnız Kaldığımızda Neden Korkarız?

Çoğumuz evde tek başımıza kaldığımızda duyduğumuz rüzgar uğultusundan bile ürker küçücük bir sesten bile şüphe duyarak diken üstünde oluruz. Peki, bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Bu korkuların kaynağı ne? Korkumuz beynimizin bize oynadığı bir oyun mu?

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Beynimiz Bize Oyun Mu Oynuyor? Evde Yalnız Kaldığımızda Neden Korkarız?
Beynimiz Bize Oyun Mu Oynuyor? Evde Yalnız Kaldığımızda Neden Korkarız? Tarih: 2017-12-30 Saat: 03:39:38
Güncelleme : 2017-12-30 03:39:38

Çoğumuz evde tek başımıza kaldığımızda duyduğumuz rüzgar uğultusundan bile ürker küçücük bir sesten bile şüphe duyarak diken üstünde oluruz. Peki, bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Bu korkuların kaynağı ne? Korkumuz beynimizin bize oynadığı bir oyun mu? 

BİLİNÇALTIMIZDA NELER OLUYOR?

Zaman zaman evde yalnız kaldığımız anlarda duyduğumuz en ufak ‘Çıt’ sesinden bile korkar televizyonun sesini sonuna kadar açarak korkularımızı bastırmaya çalışırız. Evde yalnızken aniden gelen ürperme ve telaşlanma gözümüzün önüne ufak ufak karartılar getirir. Siz evde yalnız olmadığınızı düşünür korkunuzu daha da arttırırsınız ancak evde sizden başka hiç kimse yoktur. Peki, yaşadığınız bu durum neden kaynaklanıyor bunu hiç düşündünüz mü? Yaşanılan bu olay hemen hemen herkesin başına gelmiştir ancak hiç kimse nedenini bilmez. Durumu açıklayan uzmanlar, yaşanılan korkunun psikolojik ve nörolojik açıdan kaynaklandığını ve çoğu kişinin yaşadığı bu duruma ‘Duyular dışı algılama’ ismi veriliyor. Kişilerin evde yalnız başına oldukları zamanlarda gözlerinin önüne birisini görmüş hissi gelmesinin ve bu gölgenin siyah ve beyaz olmasının beynimizin renkleri algılayamaz olduğundan görülen şeklin anlam kazanması için beynimizin boşlukları doldurmak için çalıştığı bu yüzden de beynimiz bize oyunlar oynuyor ve korku hissine kapılmamıza neden oluyor. Özellikle de metruk yapıya sahip olan evlerde bu hissin daha fazla yaşandığını belirten uzmanlar, bunun tamamen bilinçaltından kaynaklandığını ve psikolojik anlamda yorumlanması gerektiğini belirtiyor. 

 

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