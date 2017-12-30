Cezaevinde tutuklu bulunan Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı’nın yeğeni olan Adem Çakıcı’nın bir otelde yemek yediği sıralarda silahlı saldırıya uğradığı ve vücuduna tam 5 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Organize Suç Örgütünün elebaşı ismi Alaattin Çakıcı’nın yeğeni

Adem Çakıcı, bir otelin restoranında yemek yediği sıralarda silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen 32 yaşındaki Adem Çakıcı’nın ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

YANINA GELEREK KURŞUN YAĞDIRDI

Olayla ilgili alınan bilgilerde, İstanbul Kadıköy’de bulunan lüks bir otelin restoran kısmında yemek yemekte olan suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı, yakınındaki masada oturan iki kişinin ayağa kalkıp yanına gelmesiyle kurşunların hedefi oldu. Adem Çakıcı’nın yanına yaklaşarak silahını doğrultan iki kişiden biri Çakıcı’yı kurşun yağmuruna tuttu.

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

Yaşanan silahlı saldırı sonrasında iki şüphelinin olay yerinden gri renkli bir arabaya binerek hızla uzaklaştığı belirtilirken otel görevlileri olay yerine acilen ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adem Çakıcı’ya yaptığı ilk müdahale sonrasında vücuduna 5 kurşun isabet ettiğini tespit etti ve ambulansa aldıkları Çakıcı’yı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Uğradığı silahlı saldırı sonucunda vücuduna 5 kurşun isabet eden Alaattin Çakıcı’nın hastanede ilk müdahale sonrasında yoğun bakım ünitesine alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri silahlı saldırı ile ilgili inceleme başlattı.