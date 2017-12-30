Aralık ayını geride bırakmaya hazırlandığımız günlerde altın fiyatları ani değişimler yaşayarak alıcısını şaşırtmaya devam ediyor. Yılbaşı öncesinde süpriz bir artışla şaşırtan altın fiyatlarını sizler için araştırdık. İşte 30 Aralık 2017 altın fiyatları ve tüm detayları...

Altın fiyatları Aralık ayı boyunca ortada ilerleyen endeksini ayın son gğnlerinde değiştirdi. Dengeli bir ilerleyiş içinde olan ve düşük endeksiyle devam eden altın fiyatları 2017'yi geride bırakmaya ve 2018'e başlangıç yapmaya hazırlandığımız son günlerde tırmanışa geçti ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın fiyatlarında yükseliş gözlemlendi. Peki, Aralık ayının son günlerinde altın nasıl ilerledi? 30 Aralık 2017 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları genel ilerleyişini nasıl sürdürdü? İşte 30 Aralık 2017'de altın fiyatlarında görülen değişim ve fiyatlarla ilgili tüm detaylar...

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTINDA ARTIŞ

Çeyrek altın yeni güne giriş yaparken 259,81 lirayla alıcısını karşılıyor. Tam altın 1.036 lirayla alıcısını bulmaya başlarken yarım altında yüksek bir girişle 519,63 lirayla işlemini sürdürüyor. Gram altın 158,88 liradan alıcısını bulmaya başlarken Cumhuriyet altını da yeni günü 1.050 liradan açarak yüksek endekse katılıyor. Ons altın fiyatı 1.303 lirayla yeni günün başlangıcını yaparken 22 ayar bilezik fiyatları 144,92 lirayla işlem gören altın çeşidiolarak karşımıza çıkıyor. Beşli altında 5.164 lirayla alıcısını karşılıyor ve yeni günde yükselişe katışan altın çeşitleri arasına giriyor.